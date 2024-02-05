Переговоры с группой покупателей продолжались более года.

Материнская компания Yandex NV достигла договоренности о продаже своего российского бизнеса, включая самую популярную поисковую систему страны, в рамках сделки стоимостью около 5,2 миллиардов долларов США, пишет Bloomberg.

Инвесторы получат доли в ПАО "Яндекс Интернешнл", которое было зарегистрировано в Российской особой экономической зоне "Калининград" в конце прошлого года. Общая стоимость сделки составит 475 миллиардов рублей.

Бизнес покупает группа российских покупателей. Кроме руководства "Яндекса" покупателями выступают фонд, связанный с нефтяным гигантом ПАО "Лукойл", и несколько предпринимателей, ни один из которых не находится под санкциями. Руководство "Яндекса" получит наибольшую долю в российском бизнесе, в то время как "Лукойл" будет иметь 10%.

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Переговоры продолжались более года. Соглашение открывает путь для зарегистрированной в Нидерландах материнской компании "Яндекса" к развитию некоторых проектов за рубежом. Сделка будет закрыта в два этапа и была структурирована со скидкой не менее 50%, которую Россия требует для выхода компаний, зарегистрированных в странах, которые Москва считает недружественными.

После объявления этой новости акции компании снизились на 7% на московских торгах, но затем отыграли потери и по состоянию на 11:20 по местному времени уровень падения составлял примерно 3,4%.

"Яндекс", которая также является владельцем популярного в России приложения для вызова такси и платформы электронной коммерции, испытала сильное давление как внутри страны, так и за рубежом. Компания зарегистрирована в Нидерландах с 2007 года, что является обычной стратегией для российского бизнеса, который ищет иностранных инвесторов. Ее акции торговались на бирже Nasdaq, пока не были приостановлены после вторжения России в Украину.

Выход из РФ международного бизнеса

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, соучредитель российской ІТ-компании "Яндекс" Аркадий Волож надеется, что сможет выйти из-под санкций.

В то же время российские власти тщательно изучает и детально регулирует почти каждый план выхода иностранных компаний из РФ, прежде чем утвердить его. Президент России Владимир Путин превратил выход с российского рынка в схему обогащения.

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