Неонациста подозревают в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на востоке Украине в 2014-2015 годах.

Суд в Хельсинки арестовал россиянина из "Диверсионно-штурмовой разведывательной групы "Русич" Яна Петровского по подозрению в совершении военных преступлений в Украине, сообщает Helsingin Sanomat.

По данным газеты, неонациста подозревают в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на востоке Украине в 2014-2015 годах. Что именно сделал россиянин по версии следствия, не сообщается.

По данным Helsingin Sanomat, официальные обвинения Петровскому должны предъявить до 31 мая.

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Задержание Яна Петровского в Финляндии

В августе СМИ сообщили, что российского оккупанта задержали по по подозрению в участии в деятельности террористической группы. Украина подала запрос о его экстрадиции.

В самой группировке "Русич" заявили, что неонациста задержали еще 20 июля, но российское Министерство иностранных дел никак не реагировало на это. Они пообещали не воевать, пока Петровского не вернут в РФ.

На днях финские СМИ сообщили, что Украине отказались выдать Петровского. Объясняется это опасениями, что в украинской тюрьме могут нарушить его права, а также применить к нему пытки и наказания.

Кроме того, суд постановил освободить Петровского, однако пограничная служба сразу взяла его под стражу.

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