Россиянина подозревают в убийствах украинских военнопленных.

Верховный суд Финляндии отказал Украине в выдаче одного из основателей неонацистской группировки ДШРГ "Русич" Яна Петровского.

В ведомстве считают, что в украинской тюрьме могут нарушаться его права, а также якобы применяться пытки и наказания. Помимо этого, как пишет финское издание Helsingin Sanomat, суд постановил, что задерживать Петровского с целью экстрадиции нет смысла и потребовал освободить его, если нет других оснований для заключения.

Как известно, Петровского подозревают в военных преступлениях, в частности, в убийствах украинских военнопленных.

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Задержание неонациста Яна Петровского в Финляндии

Напомним. как писал УНИАН, в конце августа 2023 года в Финляндии задержали основателя ДШРГ "Русич". И Украина отправила запрос о его экстрадиции.

Россиянина подозревают в участии в деятельности террористической группы и иной поддержке террористической группы. Предполагается, что он причастен к террористическим преступлениям, совершенным в Луганской и Донецкой областях Украины с июня 2014 по август 2015 года.

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