Ранее Верховный суд освободил его из-под стражи.

Суд в Финляндии оставил под стражей российского неонациста из группировки "Диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич" Яна Петровского.

Как сообщает национальная телерадиовещательная компания Yle, окружной суд вынес решение по его делу 11 декабря. Продлить срок его содержания под стражей требовала финская пограничная служба.

"Окружной суд решил скрыть личность задержанного, но, по данным Yle, слушания касались именно Воислава Тордена (Яна Петровского - ред.)", - говорится в сообщении.

Задержание Петровского в Финляндии: что известно

Напомним, в августе СМИ сообщили, что российского оккупанта задержали по по подозрению в участии в деятельности террористической группы. Украина подала запрос о его экстрадиции.

В самой группировке "Русич" заявили, что неонациста задержали еще 20 июля, но российское Министерство иностранных дел никак не реагировало на это. Они пообещали не воевать, пока Петровского не вернут в РФ.

На днях финские СМИ сообщили, что Украине отказались выдать Петровского. Объясняется это опасениями, что в украинской тюрьме могут нарушить его права, а также применить к нему пытки и наказания.

Кроме того, суд постановил освободить Петровского, однако пограничная служба сразу взяла его под стражу.

Вас также могут заинтересовать новости: