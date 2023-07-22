Яхта Phi Сергея Науменко была задержана в соответствии с британскими санкциями против России в марте 2022 года.

Российский олигарх Сергей Науменко проиграл судебный процесс против Великобритании в связи с арестом его суперяхты стоимостью 50 миллионов долларов.

Как пишет Reuters, 58,5-метровая яхта Phi Сергея Науменко была задержана в соответствии с британскими санкциями против России в марте 2022 года.

Науменко, владеющий яхтой через компанию, зарегистрированную на Сент-Китс и Невис, подал в суд на Министерство транспорта Великобритании (DfT), утверждая, что судно было задержано с неправомерной целью.

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Тогдашний министр транспорта Грант Шаппс присутствовал на аресте яхты и назвал Науменко, не подпадающего под британские санкции, "другом" президента России Владимира Путина, что Науменко отрицает.

DfT обосновал задержание яхты тем, что она предназначалась для оказания давления на богатых россиян после вторжения в Украину, что, по мнению адвокатов Науменко, было несправедливым. Однако, судья Росс Крэнстон из Высокого суда Лондона отклонил иск Науменко о том, что яхта была задержана с ненадлежащей целью.

Яхта была задержана на законных основаниях, поскольку "это - судно высокой стоимости... и его владелец, г-н Науменко, был связан с Россией", - говорится в письменном постановлении судьи.

Крэнстон признал, что министр Шаппс был неправ, называя Науменко другом Путина, но сказал, что это "простительное политическое преувеличение".

Адвокат Науменко Пол Дикки заявил, что владелец яхты Phi был разочарован решением и рассматривает возможность подачи апелляции.

Представитель DfT приветствовал решение, заявив: "Мы продолжим действовать там, где это необходимо, чтобы расправиться с теми, кто извлекает выгоду из путинского режима и его незаконной войны в Украине".

Арест имущества российских олигархов

Как сообщал УНИАН, в марте 2022 года власти Великобритании арестовали яхту под названием Phi, которая принадлежит российскому олигарху. Это стало первым случаем подобного ареста. Судно оценивается в 38 миллионов фунтов стерлингов или почти 50 миллионов долларов. Яхта ходит под флагом Мальты, но зарегистрирована в карибском государстве Сент-Китс и Невис.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ЕС начал вводить санкции против близкого окружения президента РФ Владимира Путина и пропагандистов. В связи с этим в странах Европы начали арестовывать имущество российских олигархов, в том числе и яхты.

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