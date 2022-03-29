Имя владельца судна не разглашают.

Власти Великобритании арестовали первую яхту, которая может принадлежать российскому олигарху из санкционного списка. Судно оценивается в 38 миллионов фунтов стерлингов иди почти 50 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

Яхта под названием Phi принадлежит российскому бизнесмену, но его имя не называют. Судно оценивается в 38 миллионов фунтов стерлингов, а в длину 58,5 метра.

Отмечается, что яхта попала в поле зрения британских властей еще 13 марта. Она ходи под флагом Мальты, но зарегистрирована в карибском государстве Сент-Китс и Невис.

Яхта находится на причале в деловом квартале Лондона Кенери-Уорф. 29 марта на ее борт поднялись представители британских властей и сообщили об аресте. Указано, что судно зашло в Лондон для участия в наградной церемонии.

По словам министра транспорта Грента Шапса, это "четкое и сильное предупреждение Путину и его окружению".

"Это доказательство, что мы можем и будем принимать самые решительные меры против тех, кто надеется извлекать выгоду от связей с РФ", - подытожил Шапс.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия напала на независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

В связи с этим ЕС ввел санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов.

В связи с этим в странах Европы начали арестовывать имущество российских олигархов, в том числе и яхты.

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