Помимо поддержки аннексии Крыма европейские чиновники обвиняют Усманова в давлении на свободу слова в России.

Полиция Германии, расследующая обвинения в отмывании денег, выдвинутые против российского миллиардера Алишера Усманова, обыскала принадлежащую ему суперъяхту Dilbar.

В заявлении прокуратуры страны не названы ни само судно, ни его владелец, но говорится, что речь идет о 69-летнем российском бизнесмене, а обыск проведен в рамках того же расследования, что и на прошлой неделе, когда полиция обыскала виллу, зарегистрированную на Усманова, передает Би-би-си.

Представители Усманова пока не комментировали обыск, однако в заявлении его пресс-служба отвергла обвинения против него как "необоснованные и клеветнические".

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Усманов находится в санкционном списке ЕС из-за связей с РФ, его европейские активы заморожены и ему запрещено путешествовать по странам Евросоюза.

В санкционных документах ЕС Усманов назван "прокремлевским олигархом" и "одним из любимых олигархов Владимира Путина". Помимо поддержки аннексии украинского Крыма европейские чиновники обвиняют Усманова в давлении на свободу слова в России.

Прокуратура заявила, что владелец яхты подозревается в проведении финансовых операций на миллионы евро в период с 2017 по 2022 год с целью сокрытия происхождения средств, полученных в результате уголовных преступлений, в частности, уклонения от уплаты налогов.

В отношении Усманова, чье состояние оценивается в $14,6 млрд, в Германии ведется два отдельных расследования.

Яхта Усманова: детали

На прошлой неделе телекомпания NDR сообщила, что 156-метровую яхту Dilbar, которая, по утверждению властей, принадлежит сестре Усманова и также находится под санкциями, ночью отбуксировали из порта Гамбурга в Бремен, поскольку верфи, на которой она была пришвартована, потребовалось свободное пространство.

Стоимость яхты, по оценке Федерального управления уголовной полиции, составляет полмиллиарда евро.

В апреле власти Германии арестовали суперъяхту после официального подтверждения того, что судно связано с Усмановым. Тогда же Федеральная полиция Германии установила, что судно принадлежит сестре Усманова Гульбахор Исмаиловой.

Санкции против Усманова

Алишер Усманов попал под санкции в ЕС и Великобритании. Его активы были заморожены, а ему самому запретили въезд в страну. Британским гражданам и компаниям запрещено заключать с ним любые бизнес-сделки.

Общая стоимость активов Усманова оценивается в 14 млрд фунтов ($19 млрд). Среди его британской недвижимости в списке правительства значатся роскошный дом Бичвуд-Хаус на севере Лондона (эксперты оценивают его в 82 млн фунтов) и поместье Саттон-Плейс в графстве Саррей.

По словам представителя Усманова, большая часть его собственности и яхта были безвозвратно переданы доверительным фондам. Условия такой передачи, как правило, не могут быть впоследствии изменены учредителем.

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