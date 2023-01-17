Страна-агрессор постоянно держит в Средиземном море военную эскадру, куда входят ракетоносцы.

Россия держит в Средиземном море крупную морскую группировку, включая ракетоносцы. Однако запускать оттуда ракеты по Украине агрессор не решится. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По данным украинской разведки, в настоящее время в Средиземном море россияне держат 9 кораблей. Среди них 5 носителей ракет "Калибр" с общим залпом в 72 ракеты.

Однако украинское командование сомневается, что Россия решится производить пуски по Украине из Средиземного моря. При таком раскладе ракетам – в зависимости от траектории – пришлось бы лететь через территорию либо Турции, либо Греции, Болгарии и Румынии. Все они – члены НАТО.

Видео дня

"Я хочу посмотреть, рискнет ли кто-то запустить через страны НАТО какие-то там "Калибры". Я думаю, что вряд ли это реально", – заявил Игнат.

Закрытие Босфора для военных кораблей

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Турция закрыла пролив Босфор для прохода военных кораблей России и Украины, воспользовавшись Конвенцией Монтрё. Но если для Украины это не имело особого значения, то Россия лишилась возможности перебросить в Черное море свои корабли из других регионов мира.

В то же время Россия воспользовалась лазейкой в конвенции и начала перевозить через пролив оружие на гражданских судах, что никак не регламентировано международным договором.

Украинские военные постоянно держат в поле внимания российский флот в Средиземном море. Однако до сих пор ни одна ракета не была запущена по Украине из этого региона.

Вас также могут заинтересовать новости: