Ряд факторов не позволяют России даже мечтать о победе в мировой войне, поделился мнением эксперт.

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет, чтобы в мире были восстановлены сферы контроля, но для изменения международной системы РФ необходимо победить в новой мировой войне.

Глава России прекрасно понимает, что его страна не сможет победить в мировом противостоянии, рассказал российский экономист, глава Института экономического анализа Андрей Илларионов в эфире канала "Украина 24".

"...экономический, политический, военный, демографический потенциал не позволяет современной РФ даже мечтать об этом (победу в новой мировой войне – Ред.)", – сказал собеседник.

Эксперт полагает, что лидер РФ пытается уцепиться за старую Ялтинско-Потсдамскую систему международных отношений, хочет восстановить сферы контроля и ответственности, но мир не согласен с этим.

Читайте также"Украина – жертва": российский экономист рассказал о попытке нового заговора"...И чтобы получить то, что он хочет, нужно то, что обычно приводит к новой международной системе – победа в новой мировой войне. Такие традиции, иначе получить это невозможно", – добавил экономист.

По его словам, Путин понимает то, что Россия не выиграет в новой мировой войне, а потому прилагает усилия для того, чтобы добиться результата шантажом.

Напомним, Россия в 2014 году пошла на агрессию против Украины – захватила Крым, а потом ворвалась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Запад наказал российскую сторону за агрессию – были введены санкции.

Осенью 2021 года стало известно, что РФ стянула дополнительные силы к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 21 ноября сообщил, что российская сторона сконцентрировала у границы с нашим государством 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в начале 2022-го.

В РФ утверждали, что не причастны к конфликту на Донбассе и не готовятся к нападению на Украину.

Ряд западных стран предупредили, что в случае агрессии России против Украины РФ грозят новые санкции.

Справка УНИАН. Ялтинско-Потсдамская систем сформировалась после Второй мировой войны и сводилась, в частности, к тому, что захватнические "подвиги" Германии во главе с диктатором Адольфом Гитлером были аннулированы.

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