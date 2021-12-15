По словам Джонсона, в случае новой агрессии против РФ будет введен жесткий пакет экономических санкций.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон считает, что вторжение России в Украину приведет к катастрофе для всего мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время ответов на вопросы членов Палаты общин (нижней палаты парламента Британии).

"На границе с Украиной мы сталкиваемся с особым кризисом, где на протяжении определенного времени наблюдается накопление российских войск. Я сказал президенту Путину в понедельник то, с чем все в "Большой семерке" и в большинстве стран, по моему мнению, соглашаются, что если Россия будет настолько безрассудной и сумасшедшей, чтобы осуществить вторжение на суверенную территорию Украины, тогда будет чрезвычайно жесткий пакет экономических санкций, составленный нашими союзниками, Великобританией и нашими друзьями по всему миру", - подчеркнул Джонсон.

Также он заявил, что Украина получит поддержку.

Кроме того, по словам премьера, силы НАТО неизбежно будут усилены в странах, граничащих с Украиной.

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"Как я сказал Путину, я верю, что любое такое действие станет катастрофическим не только для России и Украины, но и для мира", - сказал Джонсон.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Джонсон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал уменьшить напряжение на границе с Украиной.

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Автор: Виталий Саенко