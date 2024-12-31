Владислав Григорьев

Нововведение вступает в силу уже с 1 января 2025 года.

В России приняли постановление, согласно которому отменяются единовременные выплаты заключенным за подписание контракта с армией для участия в войне против Украины, сообщает издание "Настоящее время".

"Выплаты не производятся гражданам, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы отбывали наказание в виде лишения свободы", - сказано в документе.

Отмечается, что это нововведение вступает в силу уже с 1 января 2025 года.

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Ранее заключенные могли заключить контракт с Минобороны РФ и получить единовременные выплаты.

Заключенные в рядах российской армии

Ранее в The New York Times выяснили, что Кремль расширил набор людей в свою армию. В частности, россияне вербуют заключенных, которые за подписание контракта с Минобороны РФ получают выплаты.

Согласно законодательству России, с таких людей снимались обвинения, если они запишутся в добровольцы, но это решение было пересмотрено.

Глава неправительственной организации "Россия за решеткой" Ольга Романова поделилась с журналистами, что вербовка заключенных в армию разрывает связь между преступлением и наказанием. Она считает, что это может иметь тяжелые долгосрочные последствия для уровня преступности в стране.

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