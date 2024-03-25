Несмотря на договор с хуситами, недавнее столкновение между йеменскими боевиками и нефтяным танкером показывает, что опасность сохраняется.

Несмотря на то, что Китай и Россия недавно заключили историческое соглашение с хуситами о безопасности их кораблей при прохождении через Красное море, недавнее столкновение между йеменскими боевиками и нефтяным танкером показывает, что риски сохраняются. Об этом пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что две страны, которые являются основными потребителями и производителями нефти, получили гарантии безопасного прохода через регион после переговоров между их дипломатами и Мохаммедом Абдель Саламом, одним из ведущих политических деятелей группировки, базирующейся в Йемене. До этого поддерживаемая Ираном группировка атаковала несколько коммерческих и военных судов в южной части Красного моря и Аденском заливе.

"В обмен на это страны могут оказать политическую поддержку хуситам в таких органах, как Совет безопасности Организации Объединенных Наций. ... Это может включать блокирование дополнительных решений против группы. Однако прошедшие выходные показали, что даже суда, связанные с Россией или Китаем, не являются полностью безопасными", - говорится в статье.

Так, в субботу хуситы выпустили четыре ракеты в районе китайского нефтяного танкера Huang Pu. Ранее в этом месяце был атакован True Confidence, грузопассажирское судно, что привело к первым гибелям с момента начала морских атак в середине ноября.

"Тем не менее, последние переговоры вселяют определенные заверения в Москву и Пекин. Многие западные торговые суда были вынуждены идти более длинным маршрутом вокруг Африки вместо Красного моря и Суэцкого канала, добавляя дни и значительные расходы на фрахт. Компании из Китая и России не объявили, что избегают Красного моря, и данные отслеживания судов показывают, что многие из них все еще отправляют свои корабли через него", - резюмирует издание.

Атаки на корабли в Красном море

Недавно после атаки йеменских хуситов в Красном море впервые затонул корабль. Он перевозил 41 тысячу тонн удобрений.

Атака на судно "Рубимар" произошла 18 февраля в Баб-эль-Мандебском проливе - ключевом водном пути, соединяющем Красное море с Аденским заливом.

Как сообщило правительство Йемена, получив серьезные повреждения, корабль бесконтрольно дрейфовал на север и впоследствии затонул.

В конце января неподалеку от Йемена возле судна, перевозившего российскую нефть, взорвались ракеты. Это произошло через несколько дней после того, как представитель хуситов заявил росСМИ, что российским и китайским торговым судам не стоит бояться атак.

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