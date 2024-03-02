Корабль перевозил 41 тысячу тонн удобрений.

Йеменские хуситы последние несколько месяцев атакуют с помощью ракет и беспилотников международные грузовые суда в Красном море, но впервые корабль, попавший под обстрел, затонул.

Как пишет Bild, атака на судно "Рубимар" состоялась ещё 18 февраля в Баб-эль-Мандебском проливе — ключевом водном пути, соединяющем Красное море с Аденским заливом. Как сообщило правительство Йемена, получив серьёзные повреждения, корабль бесконтрольно дрейфовал на север и впоследствии затонул.

При этом ещё до затопления американские военные предупредили о серьезном экологическом ущербе от потопления судна. "Рубимар" перевозил 41 тысячу тонн удобрений. Кроме того, вокруг корабля образовалось нефтяное пятно длиной в километр. Экипаж судна после атаки был эвакуирован в небольшую африканскую страну Джибути.

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Удары по йеменским хуситам

С ноября 2023 года повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, начали атаковать суда, проходящих через Красное море. Сначала нападениям подвергались только суда, связанные с Израилем, однако впоследствии под прицел попали и корабли других стран, в том числе американские. Напомним, морской путь через Суэцкий канал и Красное море является кратчайшим маршрутом между Европой и Азией.

12 января США и Британия нанесли первые удары по хуситам в Йемене. Сообщалось, что били по таким объектам как радиолокационные системы, места хранения и запуска дронов, места хранения и запуска баллистических ракет, а также места хранения и запуска крылатых ракет.

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