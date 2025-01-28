Российские дипломаты прибыли в страну для того, чтобы договориться о сохранении своих военных баз в Сирии.

В Дамаск 28 января впервые после падения режима Башара Асада прибыла высокопоставленная российская делегация, которая хочет договориться с новым руководством страны о будущем своих военных баз в Сирии. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на российские СМИ.

Среди дипломатов, прибывших в Дамаск, были заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, курирующий вопросы Ближнего Востока, и специальный представитель президента России в Сирии Александр Лаврентьев.

В NYT напомнили, что сирийские повстанцы, которые свергли Асада в прошлом месяце, годами воевали против правительственных сил, которые поддерживала РФ, однако их временный лидер Ахмед аль-Шара подчеркнул, что хочет продолжить отношения с Россией из-за "исторических связей и геополитических интересов".

Видео дня

"Мы не хотим, чтобы Россия ушла из Сирии таким образом, чтобы это подорвало ее отношения с нашей страной", - отметил он и добавил, что Сирия зависит от России в вопросах вооружения и управления многими своими электростанциями.

В то же время источники Bloomberg заявили, что переговоры РФ относительно российских баз с новым сирийским правительством зашли в тупик.

"Российская деятельность на аэродроме в Хмеймиме была свернута, а два транспортных корабля были вынуждены неделями ждать, прежде чем сирийские чиновники позволили им пришвартоваться на военно-морской базе в Тартусе, чтобы вывезти военную технику", - цитирует издание слова собеседника.

Однако в Кремле оптимистично настроены и надеются, что им удастся убедить новые власти Сирии оставить свое присутствие на военных базах.

В свою очередь Турция, которая поддержала повстанцев в свержении Асада, выступает против продолжения военного присутствия России в Сирии. Поэтому, по словам двух высокопоставленных турецких чиновников, очень сомнительно, что новая сирийская власть позволит России оставаться на своих базах после того, как российские самолеты атаковали силы оппозиции во время гражданской войны в стране.

Российские военные базы в Сирии - что известно

Как писал УНИАН, спутниковые снимки недавно показали, что Россия забрала свою военную технику из сирийского порта "Тартус". На фотографиях за 18 и 27 января можно увидеть, что российское судно Sparta II уже покинуло порт, а вместе с ним с причала исчезла и значительная часть техники.

В то же время издание The Wall Street Journal сообщало, что Россия выводит передовое вооружение из Сирии. Речь идет о военных самолетах и передовых системах ПВО, включая радары для систем перехвата С-400 и С-300, которые РФ переправляет на базы в восточной Ливии, контролируемые поддерживаемым Москвой ливийским полевым командиром Халифой Хафтаром.

Вас также могут заинтересовать новости: