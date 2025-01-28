Речь идет о грузовых судах Sparta и Sparta II, которые принадлежат Минобороны РФ.

Россия после падения режима сирийского диктатора Башара Асада забрала из порта "Тартус" свою военную технику и оружие. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовало издание "Радио Свобода".

"Радио Свобода публикует первые спутниковые снимки порта Тартус с высоким разрешением, сделанные после начала погрузки свезенной со всей Сирии российской военной техники на грузовые суда Sparta и Sparta II компании "Оборонлогистика" Министерства обороны РФ. Как видно из сравнения фотографий за 18 и 27 января, Sparta II уже покинула порт, а вместе с ней с причала исчезла и значительная часть техники", - отметили в сообщении.

В то же время судно Sparta остается в порту, а ближайшая к нему площадка, которая была почти пустой 18 января, теперь заставлена контейнерами.

В свою очередь в Defense Express подчеркнули, что "Спарта II", согласно данным MarineTraffic, сейчас находится на юге от Кипра, двигаясь курсом 269°. Сейчас конечная точка маршрута неизвестна.

"Среди возможных вариантов - обратный путь к Балтийскому морю или к своей потенциальной новой базе в Ливии, которая сейчас расколота пополам и угрозой скатывания в третью гражданскую войну. В то же время вариант, по которому РФ попытается провести эти корабли через Босфор и Черное море к своим ближайшим портам, например, Новороссийску - более чем сомнительный. Вопрос даже не в том, что Турция может блокировать их проход, сколько в том, что они тогда станут целью №1 для украинских морских дронов", - считают аналитики.

Сирия и Россия - последние новости

Как писал УНИАН, ранее новое правительство Сирии полностью запретило импорт товаров из России. Такое решение объясняется желанием страны упростить импорт сырья для поддержки местных производителей и стимулирования промышленности.

В то же время украинская разведка сообщала, что у корабля РФ возле Сирии протекают баки с горючим. Также в ГУР отметили, что Россия продолжает перебрасывать вооружение и военную технику из Сирии в Ливию с помощью авиации.

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