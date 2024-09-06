Также Канада заявила о новом пакете военной помощи Украине.

На уходящей неделе в Канаду прибыла группа украинских пилотов, которые пройдут курс обучения полетам на истребителях. Как пишет "Европейская правда", об этом на встрече Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.

По его словам, украинские пилоты будут проходить тренировки по начальной программе для пилотов истребителей. Летчики должны получить базовые навыки управления истребителем. В целом курс продлится 6 месяцев, в течение которых предусмотрено 20 часов "полетов" на симуляторе и 50 часов полетов на реальном самолете. Какой именно тип самолета это будет - не уточняется.

Также канадский министр рассказал, что в сентябре украинские военные начнут осваивать дроны Skyranger, предоставленные Канадой. Эти тренировки будут проходить на территории Украины.

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Кроме того, министр анонсировал новый пакет военной помощи для Украины с запчастями для техники и авиационными ракетами.

Дроны Skyranger: что о них известно

Беспилотники Skyranger, созданные канадской компанией Aeryon Labs, предназначены для военных, правоохранительных и спасательных операций.

Основная их задача - это разведка и наблюдение. Дроны Skyranger оснащены высококачественными камерами с возможностью передачи видео в реальном времени. Они используются для наблюдения за местностью, сбора разведывательной информации, а также для патрулирования в условиях повышенной опасности. Также они могут выполнять транспортные функции - например, по доставке медикаментов, воды, продуктов или боеприпасов на передовые позиции, куда опасно передвигаться по земле.

Прочная конструкция позволяет Skyranger работать в сложных погодных условиях, выдерживать ветер и дождь.

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