Российские активы, которые были заморожены в Европе и США, до сих пор не используются на нужды Украины, но этого хватило бы, чтобы существенно изменить ситуацию на фронте.

Западные партнеры теоретически могли бы купить для Украины все истребители F-16 в мире, если бы воспользовались замороженными активами оккупантов в размере $300 млрд центробанка РФ, основная часть которых находится на западных счетах в Европе, пишет OBOZ.

Журналисты на основании данных портала "Милитарный" подсчитали, что этих денег хватило бы, чтобы приобрести целых 10 тысяч отремонтированных самолетов этого типа, которым порядка 30-35 лет — при стоимости одной единицы модели A/B в размере 20-30 млн долларов.

В материале говорится, что если фокусироваться на приобретении исключительно новых бортов ( F-16V Block 70/72 ), то за 300 миллиардов долларов можно было бы рассчитывать на ~4 500 F-16, так как их стоимость находится на уровне $64 млн — без вооружения и подготовки персонала.

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В мире, согласно открытой информации, используется всего около 4600 F-16 различных модификаций и стоимости, утверждает СМИ.

Западные исстребители для Украины

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны страны Трольс Лунд Пульсен. Всего Дания планировала передать ВСУ 19 истребителей этого типа.

Всего западные партнеры пообещали передать Украине 80 F-16, тогда как президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости в 128 бортах.

Кроме того, один из экспертов дал прогноз касаемо того, когда в Украину прилетят французские самолеты Mirage. Он заявил, что Франция сейчас подготавливает и технический персонал, и пилотов. Из-за этого есть шанс, что первые Mirage окажутся в украинском небе уже в первом квартале 2025 года.

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