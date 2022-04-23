Лживый ролик утверждает, что якобы пятая часть литовцев находится за чертой бедности.

Россия стоит на пороге первого в веке дефолта. Чтобы отвлечь народ от состояния собственной экономики из-за санкций за развязанную Путиным войну, прокремлевские СМИ распространяют фейки о якобы "голодающей Литве".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, в частности, прокремлевский портал Baltnews распространил видеосюжет, что жители Литвы "доедают остатки продовольствия и вскоре им грозит голод".

В то же время, в ролике утверждается, что

в Литве около 5-й части населения находится за чертой бедности;

в литовских магазинах продаются старые запасы продовольствия;

инфляция в ЕС к концу года может увеличиться с 7% до 12%, после введенных против рф санкций.

В Центре отмечают, что прокремлевский канал сознательно занимается манипуляциями и искажением фактов.

Так, например, кадры пустых полок – январский сюжет Reuters о том, как коронавирус влияет на поставки товаров в ЕС магазинов. Надписи на этикетках супермаркета так и на английском языке.

В ведомстве отметили, что такими роликами РФ пытается отвлечь внимание россиян от собственного кризиса – с начала года общий уровень инфляции в стране составляет 16,7%, и к концу года вырастет до 20%.

А тем временем страны цивилизованного мира продолжают вводить мощные экономические санкции против страны-агрессора. ЕС и США готовят уже шестой пакет санкций против России. Он включает пункт о российской нефти.

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