Уполномоченная призвала добрать личный состав Бундесвера.

Оперативная готовность многих воинских частей Вооруженных сил Германии составляет лишь 50%, в свете существующих угроз этого недостаточно.

С таким заявлением выступила парламентская уполномоченная по делам вооруженных сил Ева Хегль, передает ntv. Представительница Социал-демократической партии призывает приложить больше усилий к набору личного состава Бундесвера - до цифры в 203 тысячи солдат не хватает около 20 тысяч человек:

"Кроме того, многие должности не заполнены. А фактический уровень боевой готовности во многих частях составляет лишь около 50%. Этого явно недостаточно".

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