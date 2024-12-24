Он считает, что людям не стоит паниковать.

Президент Эстонии Алар Карис убежден, что в его стране не начнется война, а все разговоры о ней ведутся для того, чтобы предотвратить нападение.

Как передает ERR, политик заявил, что расходы на оборону увеличили не из-за подготовки к войне, а для ее предотвращения - чтобы потенциальный агрессор не захотел вторгнуться Эстонию. По его словам, в обществе Финляндии существуют похожие страхи:

"Я недавно говорил с президентом Стуббом о Финляндии. У них схожая ситуация. Возник какой-то ложный страх, будто война вот-вот начнется. Но этого нет".

На вопрос о том, свидетельствуют ли о страхе разговоры молодежи о том, куда переезжать в случае войны, Карис сказал, что никуда уезжать не придется, потому что войны не будет.

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"Я уверен, что наша воля к обороне достаточно высокая. Это показывают исследования. Но мы не хотим проверять это на практике. Мы не хотим тестировать 5-ю статью или проверять, убегут ли люди или возьмут в руки оружие и встанут на защиту. Мы этого не хотим, поэтому должны сделать все, чтобы никто сюда не пришел и чтобы даже мысли об этом не возникло", - объяснил президент.

Военная угроза Эстонии

В сентябре министр обороны страны Ханно Певкур заявлял, что Российская Федерация является угрозой как для Эстонии, так и для всего Североатлантического Альянса.

А недавно в полиции Эстонии сообщили, что россияне практически каждую неделю устраивают провокации на границе.

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