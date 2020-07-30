Россиянка, которой бывший муж отрубил руки, выходит замуж

Женщина добавила, что в соцсетях многие пользователи негативно восприняли эту новость.

Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук из ревности, объявила о грядущей свадьбе.

«Да, в сентябре я выхожу замуж и сейчас идет активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помещает», — написала она на странице в Instagram.

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В комментарии изданию «360» Грачева пояснила, что не раскрывает подробностей личной жизни, однако может рассказать об этом в дальнейшем, если ей захочется. Женщина добавила, что в соцсетях многие пользователи негативно восприняли эту новость.

«Хейтеры реагируют на все, обсуждают каждое действие. Я к этому отношусь спокойно, понимаю, что у меня есть какая-то публичность. Просто их игнорирую. Меня они никак не задевают», — заключила она.

Как сообщал ранее УНИАН, 27-летний Дмитрий Грачев отвез в лес и отрубил жене руки из-за того, что она хотела с ним развестись.

Суд лишил его родительских прав и присудил компенсировать женщине 30 000 долларов - за моральный ущерб и расходы на протезирование. Ранее суд лишил мужчину родительских прав.

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