Поставка с таинственного российского завода так и не дошла до порта.

Китайская государственная компания понесла убытки на $20 миллионов из-за мошенничества со стороны российских партнеров. Заказанная фирмой из Китая партия меди просто исчезла.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что компания Wuchan Zhongda Group Co., объем продаж которой в 2023 году составил 580 миллиардов юаней (80 миллиардов долларов США), купила 2 000 тонн рафинированной меди у российского металлургического завода. Заказ должен был быть доставлен в прошлом месяце. Однако, как утверждают источники издания, он так и не дошел до порта.

Вместо этого, металл был зарегистрирован как гораздо более дешевый гранит и, вероятно, оказался в Турции, согласно записям судоходной компании, которая обрабатывала партию. Сотрудники китайской компании посетили Россию, чтобы расследовать произошедшее, однако не смогли определить, где именно находится вышеупомянутый металлургический завод.

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Компания Wuchan Zhongda, базирующаяся в восточной провинции Чжэцзян, отказалась от комментариев. И хотя этот эпизод вряд ли будет иметь глобальные последствия, он является последним ударом по международной торговле металлами и ее репутации.

Сотрудничество Китая и России

Китайские банки создают все больше проблем российским импортерам. Теперь, чтобы принять товар через третьи страны, необходимо подтверждение, что он не пойдет в Россию. И эти нововведения нарушают популярную схему проведения платежей за поставки продукции в Россию через так называемые "дружественные" страны.

Ранее СМИ сообщали, что попытки Москвы заключить с Китаем крупное соглашение по строительству газопровода "Сила Сибири-2" зашли в тупик. Причиной стали необоснованные, по мнению Кремля, требования Пекина по цене и объемам поставок.

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