Такое решение в России приняли после того, как Финляндия "не подтвердила готовность" передать ей председательство в октябре.

Россия выходит из состава участников Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство иностранніх дел РФ.

По словам ведомства, такое решение было принято после того, как Финляндия "не подтвердила готовность" передать России председательство в октябре 2023 года "в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий". В нем отмечается, что "Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на Севере".

В МИД РФ также заявили, что "по вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 г. фактически парализована".

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Совет Евроарктического региона - что известно

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) был учреждён как форум регионального сотрудничества 11 января 1993 года. В него вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция, а также Еврокомиссия. Еще девять стран имеют статус наблюдателей. С марта 2022 года, последним из арктических структур, СБЕР прекратил сотрудничество с РФ.

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