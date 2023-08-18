Как отмечает WP, Россия нацеливается на людей, чей возраст и происхождение менее вероятно привлекут внимание служб безопасности, отдавая предпочтение беженцам и молодым людям в возрасте около 20 лет.

Российские спецслужбы через Интернет вербуют в Польше агентов, в том числе среди украинских беженцев, для отслеживания транзита оружия в Украину. Как пишет WP, такие вакансии начали появляться в интернете в начале года.

Издание напоминает, что ранее в Польше раскрыли крупную шпионскую сеть, сотрудничающую с российскими спецслужбами. По словам польских следователей, в течение нескольких недель агентам было поручено разведать польские морские порты, разместить камеры вдоль железных дорог и спрятать устройства слежения в военных грузах. Затем, в марте, поступил новый приказ о пуске под откос поездов, везущих оружие на Украину.

Польские власти теперь считают, что заказчиком было российское агентство военной разведки, ГРУ, и что сорванная операция представляла собой самую серьезную российскую угрозу на территории НАТО с начала вторжения РФ в Украину в прошлом году.

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Цель России состояла в том, чтобы сорвать проходящий через Польшу оружейный поток, на долю которого приходится более 80 процентов военной техники, поставляемой в Украину.

"Не имея возможности или не желая полагаться на собственных оперативников, Россия собрала команду дилетантов, в том числе с помощью русскоязычных сообщений в Telegram-каналах в Польше, которые часто посещают украинские беженцы. Если бы это удалось, схема могла бы окупиться на нескольких уровнях — замедлить поставки оружия и разжечь недовольство 1,5 миллионами украинцев, бежавших в Польшу с начала войны. Даже в случае неудачи обратная сторона для Москвы была ограниченной: в польскую тюрьму попадали в основном перемещенные украинцы, а не оперативники ГРУ", - говорится в статье.

Шпионы на аутсорсинге

Заговор в Польше отражает модель аутсорсинга, давно используемую террористическими группами, с использованием онлайн-методов для вербовки оперативников и дистанционных атак.

По словам польских официальных лиц, сообщения, используемые для привлечения потенциальных новобранцев, были разбросаны среди предложений работы, советов по жилью и интернет-мошенничества в каналах Telegram, которые часто посещают группы беженцев в Польше.

Агентам обещали платить от нескольких долларов за граффити, до 12 долларов за плакат. Согласно информации, предоставленной польской разведслужбой там были листовки и транспаранты с надписями "ПОЛЬША ≠ УКРАИНА", "НАТО, ИДИТЕ ДОМОЙ" и "НЕ БАЙДЕН".

По словам официальных лиц, распространение таких материалов преследовало две цели: разжигание антиукраинских настроений в Польше, а также проверка готовности новобранцев выполнять более серьезные задания.

Тем, кто предоставил подтверждающие фотографии, давали более опасные задания - собирать отчеты и фотографии с железнодорожных станций, аэродромов и морских портов.

По словам официальных лиц, рекрутам платили в криптовалютах и банковскими переводами с банковских счетов, которые невозможно отследить. Дороже всего стоили задания о сходе с рельсов, поджогах и убийствах, хотя даже они стоили всего несколько сотен долларов.

По словам официальных лиц, Россия, похоже, нацеливалась на новобранцев, чей возраст и происхождение менее вероятно привлекут внимание служб безопасности. Большинству было за 20, а одному всего 16.

Отмечалось, что операция была основана на классической структуре ячеек, в каждой из которых был лидер, доверенное лицо российских спецслужб. Те, кто находился на более низких уровнях, держались в неведении и не знали друг друга, если в этом не было необходимости.

"Польские официальные лица, участвовавшие в расследовании, описали этот случай как не похожий ни на один другой, с которым они сталкивались, отражая уровень импровизации со стороны российских шпионских служб", - отмечается в статье.

Российские шпионы в Беларуси

В начале июля в Польше разоблачили крупнейшую в истории страны разведывательную сеть РФ, которая была создана в начале 2023 года. Целью российских диверсантов, среди прочего, были диверсии на железной дороге против поездов, которые перевозят оружие и гуманитарную помощь в Украину.

Среди задержанных есть граждане Украины и Беларуси.

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