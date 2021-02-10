По словам Пескова, Брюссель пошел по пути «свертывания диалога с РФ практически во всех областях».

В Кремле заявили, что отношения России и Евросоюза ухудшились из-за Украины.

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Как переедает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тот самый переворот в Украине и ряд других конфликтных ситуаций привели к ухудшению отношений, - да, мы в этом согласимся, это действительно так. Именно эти ситуации привели к ухудшению отношений, именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под известным документом, не выполнили своих обязательств, что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту в сердце Европы», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что именно поэтому отношения России и Европы ухудшились.

«Именно поэтому европейцы перешли к практике двойных стандартов, что было для нас абсолютно неприемлемо. И, к нашему сожалению, именно тогда Брюссель пошел по пути свертывания диалога с нашей страной практически во всех областях», - добавил он.

По его словам, российская сторона неоднократно говорила о том, что «мы в этой связи глубоко сожалеем и что мы ищем пути нормализации наших отношений».

«Именно об этом и говорилось на переговорах глав дипломатий России и ЕС. И именно говорилось о том, что несмотря на чрезмерный потенциал проблемный в наших отношениях, все-таки должно быть место для диалога. В том числе эту идею также высказывал и сам господин Боррель», - заявил Песков.

Он уточнил, что эти заявления главы европейской дипломатии о необходимости диалога, сделанные в ходе переговоров в России, Москве «импонируют больше».

«Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать, что, по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, - того, кого они поддерживают. Они поддерживают осуждённого. Непонятно только в чем его поддерживают, осужденного», - сказал Песков.

Визит Борреля в Москву

По итогам визита в Москву вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. По его словам, российские власти не хотели использовать его визит для налаживания конструктивного диалога с Евросоюзом.

В Москве Боррель призвал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова выполнять Минские соглашения по урегулированию войны на Донбассе. Высокий представитель ЕС указал на важность уважения территориальной целостности Украины.

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Автор: Роман Цимбалюк