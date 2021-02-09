Раздраженность в ЕС из-за поездки главного дипломата в Москву может облегчить примирение Брюсселя с администрацией Байдена.

Новый конфликт между Евросоюзом и Россией дает возможность США продвигать общую позицию Запада в отношении Москвы. Ведь чиновники по обе стороны Атлантического океана как раз решают, как привлечь к ответственности Кремль за его поведение с оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом пишет Wall Street Journal, напоминая, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на прошлой неделе посетил Москву. Это был последний шаг в усилиях усилить связи с Россией, которые возглавил президент Франции Эммануэль Макрон. Эти усилия посеяли тревогу среди стран, граничащих с Россией.

Читайте такжеБоррель: Россия четко дала понять, что не заинтересована в диалоге по вопросам соблюдения прав человекаНо глава МИД России Сергей Лавров использовал совместную пресс-конференцию, чтобы отчитать Борреля за критику преследования Навального. Через несколько часов после того Боррель еще и узнал, что Москва выслала троих европейских дипломатов. В воскресенье он написал в своем блоге, что "Россия стремительно отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Он также поддержал введение санкций ЕС против России за то, что Навального отправили в тюрьму.

На протяжении последних лет Москва пыталась разделить США и ЕС. Для этого она использовала настороженность в некоторых столицах Европы относительно экономических санкций, введенных против Москвы после военного вторжения в Украину в 2014 году. Но события прошлой недели дают новые возможности администрации Джо Байдена. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон хочет тесно координировать свои действия с союзниками в Европе в вопросе Навального. Американские чиновники присоединились к представителям ЕС и Великобритании, а также другим сторонам в обсуждении дела российского оппозиционера.

"Россия питает давнюю иллюзию, что она может вести дела с отдельными столицами, а Брюссель - ненадежная сила здесь. С точки зрения Вашингтона и его желания усилить трансатлантическое партнерство, поездка Борреля была замечательной", - сказал изданию председатель лояльного к Кремлю "Российского совета по международным делам" Андрей Кортунов.

Читайте такжеEUObserver: Унизительный визит Борреля в Россию помог Кремлю еще больше расколоть ЕСРоссия использовала двойной подход к Европе: она демонстрировала пренебрежение к ЕС, но пыталась вести дела напрямую со странами-участницами. Но в это же время ее раздражало то, что ее соседи в регионе выстроили тесные отношения с ЕС, начав переходить на западную модель демократии.

Российские чиновники публично подчеркивали необходимость развивать бизнес-взаимодействие с Европой. И Лавров несколько раз повторил это во время встречи с Боррелем. Экономика, энергетика и инвестиционные связи в последнее время укреплялись, несмотря на санкции ЕС. В политическом же поле, Россия атаковала блок, часто называя его вассалом Вашингтона.

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Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель 5 февраля совершил визит в РФ, где встречался с главой МИД Сергеем Лавровым.

В тот же день МИД РФ сообщил об объявлении персонами non grata сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии из-за участия в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После визита Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. "Агрессивно организованная пресс-конференция и выдворение трех дипломатов ЕС во время моего визита показывают, что российские власти не хотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это не совсем неожиданно, это вызывает сожаление...",- отметил Боррель.

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Перевод: Лесь Дымань