Описывается, как именно санкции нанесли ущерб экономическому потенциалу России.

Экономика России действительно чувствует себя лучше, чем ожидалось, через два года после того, как США и Европейский Союз ввели против нее масштабные санкции. Однако, как пишет The Hill, она не так сильна, как считают некоторые наблюдатели. К тому же, Россия очень уязвима, если цены на энергоносители снизятся или увеличение производства военной техники приведет к сокращению производства в других сферах.

Отмечается, что, по данным Фонда Карнеги, в 2022 году Россия стала страной, на которую наложено больше всего санкций: с более чем 13 000 ограничений - больше, чем у Ирана, Кубы и Северной Кореи вместе взятых.

ВВП России снизился на 2% в 2022 году, и западные аналитики ожидали дальнейшего сокращения в 2023 году. Вместо этого экономика выросла более чем на 3%, превзойдя большинство западных экономик. Более того, прогноз Международного валютного фонда на этот год недавно был пересмотрен до 2,6% с 1,5.

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"Распространенное объяснение хороших результатов России заключается в том, что ей удалось обойти большую часть воздействия санкций", - пишет The Hill.

Как заявил бывший первый заместитель управляющего директора МВФ Энн Крюгер, санкции привели к появлению нескольких посредников, которые фактически стали "прачечными" для российской нефти и других товаров. Кроме того, цены на нефть не падали ниже 60 долларов за баррель и большую часть времени находились значительно выше этого уровня.

Другое объяснение устойчивости России заключается в том, что политика Путина поставила страну в состояние военного времени.

Экономика России - риски

Вместе с тем, исследовали Джеффри Зонненфельдом и Стивен Тианом из Йельского университета утверждают, что санкции были более эффективными, чем многие предполагали.

"Они перечислили несколько способов, которыми санкции нанесли ущерб экономическому потенциалу России, включая утечку мозгов из-за оттока человеческих талантов, массовое бегство капитала, потерю западных технологий и ноу-хау, вывод прямых иностранных инвестиций, ограниченный доступ к глобальным рынкам капитала и потеря финансового богатства. По их мнению, совокупное воздействие снижает долгосрочный потенциал роста России", - говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что число корпоративных банкротств за первые два месяца 2024 года в России увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом, поскольку двухлетний мораторий на банкротства был отменен, а компании столкнулись с ростом процентных расходов.

Издание напоминает, как бывший сенатор Джон Маккейн назвал Россию "заправочной станцией, маскирующейся под страну": "Экономика этой страны действительно зависит от нефти и газа, поэтому экономические санкции важны".

"Таким образом, Россия очень уязвима, если цены на энергоносители снизятся или увеличение производства военной техники приведет к сокращению производства в других частях экономики. Владимир Путин хорошо об этом знает и, вероятно, повысит налоги для компаний и лиц с высокими доходами после выборов в стране. Соответственно, полную историю устойчивости России еще предстоит рассказать", - констатирует The Hill.

Напомним, ранее Washington Post писал, что Кремль наращивает расходы на оборону и находит клиентов и поставщиков в Азии, чтобы заменить потерянных партнеров на Западе: "Это первый геополитический кризис, в котором не участвуют все крупные азиатские экономики. Запад больше не обладает решающей экономической силой. Индии и Китая достаточно, чтобы удержать Россию на плаву".

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