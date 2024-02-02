По словам лидера Франции, двое волонтеров погибли из-за удара России по Херсонщине.

Лидер Франции Эммануэль Макрон резко среагировал на убийство двух французских волонтеров в Бериславе (Херсонская область), случившееся 1 февраля.

Политик подтвердил, что граждане Франции погибли в результате российского удара и назвал это "трусливым актом".

"Трусливый и возмутительный акт. Мои мысли с их родственниками и ранеными товарищами", - написал Макрон в X.

Также он выразил солидарность волонтерам, которые преданно помогают людям, несмотря на опасность.

Что известно об ударе по Бериславу

1 февраля армия России атаковала город Берислав дронами около 16:00, тогда стало известно о гибели и ранении волонтеров международной организации. Об этом в эфире телемарафона сообщал первый заместитель облсовета Юрий Соболевский.

По данным руководитель прессофиса ОВА Александра Толоконникова, группа из 6 человек (пять французов и один украинец) поехали в город, чтобы помочь пострадавшим жителям Берислава.

По итогу, двое французов-волонтеров поплатились за это жизнью. Гибель граждан Франции подтвердил глава МИД Стефан Сежурное.

Вас также могут заинтересовать новости: