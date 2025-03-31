США и РФ начали обсуждать совместные проекты в сфере добычи полезных ископаемых, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью "Известиям".
"Полезные ископаемые - важная сфера для сотрудничества, и мы уже начали обсуждение различных проектов в этой области на территории России", - сказал российский чиновник и добавил, что ряд компаний уже проявили заинтересованность.
При этом конкретных компаний или дополнительных деталей переговоров он не раскрыл.
Пропагандистское издание утверждает, что вопрос сотрудничества может обсуждаться во время следующего раунда российско-американских переговоров, который запланирован на середину апреля в Саудовской Аравии.
Напомним, ранее Дмитриев заявлял, что у РФ есть значительно большие запасы полезных ископаемых, чем у Украины, и страна может сотрудничать в этой области как с США, так и с другими странами.
Соглашение о полезных ископаемых
27 февраля стало известно, что РФ и США обсуждают будущее сотрудничество и определили Арктику как возможную сферу для экономического сотрудничества. В частности, обсуждались вопросы разведки природных ресурсов и торговых путей. Сотрудничество в области разведки энергоресурсов также рассматривается как цель США.
А 28 февраля спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткоф заявил, что в США допускают возможность сотрудничества по разработке месторождений полезных ископаемых не только с Украиной, но и с РФ.