Содержание переговоров делегаций России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) не будут обнародовать. Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому "РИА-Новости".
"Итоги долгих переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде доложили столицам (Москве и Вашингтону - УНИАН). Они сейчас анализируются", - сказал Песков.
Он уточнил, что содержание двусторонних переговоров точно не будут обнародовать. Контакты делегаций имели технический характер.
Также Песков отметил, что пока в планах нет разговора Путина и Трампа. Впрочем, такую беседу могут быстро организовать "при необходимости".
По словам представителя Путина, возможность встречи представителей США, России и Украины пока не обсуждается. Разговоров об этом нет.
Мирные переговоры - последние новости
Как сообщал УНИАН, 2 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры украинских и американских делегаций. После них министр обороны Рустем Умеров сообщил, что диалог был эффективным.
После переговоров представителей США и РФ, которые вчера продолжались целый день, стало известно, что украинская делегация останется в Саудовской Аравии еще на один день, чтобы встретиться с американскими коллегами.
По данным СМИ, переговоры представителей США и РФ, которые были сосредоточены на попытках достичь соглашения о прекращении огня в Черном море, были представлены Вашингтоном как шаг в усилиях президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.