Песков: Содержание переговоров с США точно не обнародуют

Он отметил, что итоги переговоров уже анализируются в Москве и Вашингтоне.

Содержание переговоров делегаций России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) не будут обнародовать. Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому "РИА-Новости".

"Итоги долгих переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде доложили столицам (Москве и Вашингтону - УНИАН). Они сейчас анализируются", - сказал Песков.

Он уточнил, что содержание двусторонних переговоров точно не будут обнародовать. Контакты делегаций имели технический характер.

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Также Песков отметил, что пока в планах нет разговора Путина и Трампа. Впрочем, такую беседу могут быстро организовать "при необходимости".

По словам представителя Путина, возможность встречи представителей США, России и Украины пока не обсуждается. Разговоров об этом нет.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, 2 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры украинских и американских делегаций. После них министр обороны Рустем Умеров сообщил, что диалог был эффективным.

После переговоров представителей США и РФ, которые вчера продолжались целый день, стало известно, что украинская делегация останется в Саудовской Аравии еще на один день, чтобы встретиться с американскими коллегами.

По данным СМИ, переговоры представителей США и РФ, которые были сосредоточены на попытках достичь соглашения о прекращении огня в Черном море, были представлены Вашингтоном как шаг в усилиях президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

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