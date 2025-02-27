Американские чиновники рассматривают сотрудничество в Арктике как способ вбить клин между Москвой и Пекином.

Россия и США обсуждают будущее сотрудничество. Официальные лица в Москве и Вашингтоне определили Арктику как возможную сферу для экономического сотрудничества.

Об этом сообщает Bloomberg. По словам осведомленных источников, такой подход является частью более широкой "политики разрядки", которую президент Дональд Трамп проводит в отношениях с Москвой. В частности, обсуждались вопросы разведки природных ресурсов и торговых путей. Сотрудничество в области разведки энергоресурсов также рассматривается как цель США.

И Россия, и США недавно дали понять, что они открыты для сотрудничества, что вызывает беспокойство европейских союзников и союзников по НАТО, которые стремятся изолировать Москву с момента ее полномасштабного вторжения в Украину.

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Один из собеседников издания сказал, что американские чиновники рассматривают сотрудничество в Арктике как способ вбить клин между Москвой и Пекином. При этом источник отметил, что это вряд ли удастся, учитывая, насколько сблизились Россия и Китай за последние годы, особенно учитывая партнерство "без ограничений" после начала войны РФ против Украины.

"Арктика, окруженная Россией и семью членами НАТО – США, Канадой и скандинавскими странами Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией – привлекает все большее внимание в последние годы, поскольку таяние льда вследствие изменения климата открывает судоходные пути и возможность разведки потенциальных энергетических и минеральных ресурсов", – объясняют журналисты.

Председатель государственного Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил после российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, что сотрудничество по энергетическим проектам в Арктике было одной из "конкретных сфер сотрудничества", которые обсуждали стороны.

Примечательно, что в конце прошлого года Пентагон обнародовал Арктическую стратегию. В ней подчеркивали риск объединения Китая и России в регионе. В соответствии с политикой предыдущего президента Штатов Джо Байдена, США стремились расширить свою военную готовность и наблюдение в Арктике в ответ на "растущее сближение" между Москвой и Пекином.

Россия и США

Как известно, 18 февраля состоялась встреча российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Там стороны обсудили, в частности, работу посольств. В то же время СМИ сообщали, что Россия требовала ослабления санкций и вывода сил НАТО из Восточной Европы.

27 февраля в Стамбуле должна состояться уже вторая встреча представителей США и России. Как говорят в Госдепе США, никакие политические или вопросы безопасности не включены в повестку дня. Украина также не будет темой для обсуждения.

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