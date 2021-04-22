НАТО продолжит сохранять бдительность и отслеживать ситуацию.

Заявление России об отводе войск от украинской границы является важным и своевременным.

Об этом заявил представитель Альянса в комментарии Reuters.

Вместе с тем НАТО продолжит сохранять бдительность и отслеживать ситуацию.

"Любые шаги к деэскалации со стороны России важны и давно назрели. НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием российской военной мощи в Украине и у ее границ", - сказал чиновник.

Он также сказал, что НАТО поддерживает Украину, которая не является членом альянса, и призвал Россию вывести все свои силы с территории нашего государства.

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Стягивание Россией войск к границе с Украиной

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Автор: Александр Топчий