Россия утверждает, что атакованные в Севастополе корабли должны были гарантировать безопасность "зернового коридора".

Россия в очередной раз созвала заседание Совета Безопасности ООН с целью обсуждения атаки на корабли Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе и "зернового соглашения".

Об этом пишет Укринформ.

По версии РФ, атакованные корабли были привлечены к гарантированию безопасности морского коридора для транспортировки украинского зерна.

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Заседание состоится в понедельник, 31 октября 2022 года. В секретариате Совбеза сообщили, что оно запланировано на первую половину дня. Его проведут после рассмотрения расследования по принудительной посадке в Беларуси самолета авиакомпании Ryanair в мае 2021 года, которое провела Международная организация гражданской авиации.

Россия в Совбезе ООН

Россия использует заседания Совета Безопасности ООН для распространения фейков в отношении Украины. Так, постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что на территории Украины нашли дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями комаров. Он добавил, что в Украине якобы реализовали проекты по изучению возможности распространения инфекций через птиц и летучих мышей.

Ранее сообщалось, что представители ООН не нашли доказательств наличия биологического оружия в Украине или разработки подобного оружия. Кроме того, посол США Линда Томас-Гринфилд и вовсе назвала инициированное Россией заседание Совбеза ООН о якобы разработке биологического оружия в Украине "колоссальной тратой времени".

В то же время представитель Албании в ООН заявил, что Россия загружает Совет Безопасности ООН своими пропагандистскими заявлениями, ни одно из которых не оказывается правдивым.

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