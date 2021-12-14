Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Украину президентов Польши и Литвы.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Буду рад приветствовать через несколько дней в Украине президентов Польши Анджея Дуду и Литвы Гитанаса Науседу. Впервые встретимся лично в формате Люблинского треугольника", - написал он.
Зеленский подчеркнул, что ценит это "проявление солидарности и поддержки".
"Совместно углубляем стратегическое партнерство между Украиной, Польшей и Литвой", - подчеркнул глава государства.
В то же время у польского президента сообщили, что встреча президентов состоится 20 декабря.
На саммите главы государств обсудят ситуацию с безопасностью в регионе.
Как сообщал УНИАН, 28 июля 2020 года в Люблине (Польша) основана трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Республикой Польша и Литовской Республикой - "Люблинский треугольник".
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В июле этого года министры иностранных дел стран Люблинского треугольника подписали три совместных документа, в том числе по поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.
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