Президент США провел разговор с лидерами группы "Бухарестской девятки" восточного рубежа НАТО.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и лидеры стран "Бухарестской девятки" отметили важность коллективного единства на фоне стягивания войск Российской Федерации возле Украины.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора Байдена с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, президентом Эстонии Аларом Карисом, президентом Венгрии Яношем Адером, президентом Латвии Эгилсом Левитсом, президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Румынии Клаусом Иоганнисом и премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

В частности, президент США провел беседу с лидерами группы "Бухарестской девятки" восточного рубежа НАТО, чтобы подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и совместному обязательству 5-й статьи Вашингтонского договора НАТО (она предполагает, что атака на одного члена НАТО будет рассматриваться как атака против всех членов - УНИАН).

Также лидеры обсудили дестабилизационное военное наращивание России вдоль границы Украины и необходимость объединенной, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников.

Кроме того, Байден подчеркнул настроенность продолжать тесные консультации и координацию со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами в процессе работы над деэскалацией текущего кризиса через сдерживание, оборону и диалог.

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Как сообщал УНИАН, 1 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вето и сферы влияния, чтобы контролировать решение Украины о желании присоединиться к Альянсу. Он подчеркнул, что только Украина и 30 стран-членов будут решать, когда Украина присоединится к Альянсу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что призывы Путина о получении гарантий о невступлении Украины в НАТО являются неправомерными. По словам Кулебы, Москва не может помешать сближению Украины с Альянсом и не имеет никакого права голоса в соответствующих дискуссиях.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Столтенберг играет с огнем, когда говорит, что третьи страны не имеют права голоса в вопросе расширения НАТО. Лавров считает, что декларация Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса, это "мина в основу конструкции европейской безопасности".

Возможная эскалация на границе: что известно

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Виталий Саенко