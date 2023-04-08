Из 14 комиссий, советов и экспертных групп, которыми руководит ЭКОСОС, Россию избрали в две.

Россия, которая в этом месяце председательствует в Совете Безопасности ООН, на этой неделе не смогла получить места в трех органах в составе организации.

Как сообщает Associated Press, во время голосования в Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС) Россия потерпела поражение от Румынии и не получила место в Комиссии по статусу женщин.

Также страна-агрессор проиграла Эстонии и не стала членом Исполнительного совета детского агентства ООН ЮНИСЕФ. Кроме этого, Россия потерпела поражение от Армении и Чехии во время тайного голосования за членство в Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию.

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Всего из 14 комиссий, советов и экспертных групп, которыми руководит ЭКОСОР, Россию избрали в две – Комиссию социального развития и Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности (путем аккламации).

По убеждению посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, 54 страны-члена ЭКОСОР дали "четкий сигнал" России, что "ни одна страна не должна занимать должности в критически важных органах ООН, когда она грубо нарушает Устав ООН".

Россия в ООН - что надо знать

Украина настаивает на необходимости исключения России из состава ООН и Совета безопасности организации, аргументируя это тем, что страна-агрессор незаконно заняла места СССР. Несмотря на постоянные призывы украинской власти исключить Россию из состава постоянных членов Совбеза, агрессор не только за остается в этом статусе, но и председательствует в РБ в этом месяце.

РФ уже использовала свое председательство в Совбезе для распространения фейков об убийстве пропагандиста Владлена Татарского, оправдывания похищения украинских детей с временно оккупированных территорий.

На фоне полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, США выступали за реформу Совбеза ООН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также призывал к реформированию органа.

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