Он назвал существующий порядок неустойчивым.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости срочно провести "инклюзивную и всеобъемлющую" реформу Совета безопасности ООН.

Он выступил с речью на ужине с иностранными послами и дипломатами в Анкаре, пишет Anadolu. Турецкий президент заявил, что порядок, ограничивающий судьбу человечества пятью странами, не является устойчивым.

"Нынешний порядок, который заключает судьбу человечества в ловушку между губами 5 стран, не является устойчивым. Крайне необходимо, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием", - заявил он.

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Говоря о войне в Украине, Эрдоган выразил уверенность в возможности "сохранения справедливого мира, который позволит обеим сторонам получить почетный выход и выведет наш регион из водоворота, в который он был втянут".

Россия в ООН

Как известно, Франция, США, Китай, Великобритания и Россия имеют право вето в ООН. Например, Россия ветировала резолюцию с призывом вывести свои войска из Украины.

Прошлой осенью Соединенные Штаты Америки выступили за реформу Совбеза ООН из-за российской агресии. В Турции тогда поддержали отмену права вето в системе Совета.

Украина неодкратно призывала исключить Россию из состава постоянных членов Совбеза, однако безрезультатно. Более того, с 1 апреля этого года Россия председательствует в Совбезе ООН.

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