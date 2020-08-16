В военных учениях Rapid Trident-2020 примут участие около 4 тысяч человек

Сценарий учений предусматривает, что страна-агрессор дестабилизирует ситуацию в определенном регионе другого государства и осуществляет попытку оккупировать ее.

В Украине идет подготовка к украинско-американским учениям Rapid Trident-2020 ("Стремительный Тризуб-2020"), которые ежегодно проходят на Львовщине.

Как сообщает АрмияInform , в этом году заявлено участие 4 тысяч человек. Кроме Вооруженных Сил Украины и США, участие в учениях примут военнослужащие из Германии, Дании, Румынии, Литвы, Польши, Канады и Великобритании.

Сценарий учений предусматривает, что страна-агрессор дестабилизирует ситуацию в определенном регионе другого государства и осуществляет попытку оккупировать ее. При этом, объединенное группировки войск союзнических государств организует оборону, впоследствии освобождает временно оккупированы агрессором территории и проводит стабилизационную операцию.

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Во время выполнения задания важное место отводится противодиверсионной и антитеррористической действиям.

"Еще одной особенностью обучения станет широкое привлечение к проведению гуманитарных миссий в пределах сценария обучения Общества Красного Креста Украины", - сообщает издание.

Также отмечается, что в обучении будет участвовать не только колесная и гусеничная военная техника, но и армейская авиация Сухопутных войск и авиация Воздушных Сил Украины. Планируется также привлечение военно-транспортной авиации Вооруженных сил США.

Военные учения Rapid Trident

В этом году международные военные учения Rapid Trident ("Стремительный трезубец") впервые пройдут в Украине и Польше.

Учения запланированы на середину сентября. Участники будут прибывать раньше, чтобы пройти 14-дневный карантин.

Международные военные учения Rapid Trident проводятся в Украине с 2006 года.

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Автор: Александр Топчий