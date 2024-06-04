В частности, в деле замешан ведущий член крайне правой партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон.

Россия тайно подкупает ультраправых чиновников по всей Европе. В частности европейская разведка обратила внимание на действия россиян в Чехии, где соратник одного из ближайших сюзников Путина год назад открыл прокремлевское СМИ – "Голос Европы".

Как пишет The Washington Post, чешские власти провели тщательное расследование и закрыли российский сайт, назвав его пропагандистской операцией РФ. Однако только на Чехии дело не остановилось – расследование быстро распространилось и на другие страны, в том числе Бельгию, Нидерланды, Германию, Польшу и Францию. Правоохранители пришли к выводу, что "Голос Европы" – это куда больше, чем просто пророссийское медиа.

"Эта организация использовалась для перечисления сотен тысяч евро – до 1 миллиона в месяц – десяткам ультраправых политиков в более чем пяти странах, чтобы распространять в западных СМИ кремлевскую пропаганду, которая посеет раскол в Европе и укрепит позиции пророссийских кандидатов на выборах в Европарламент, что пройдут на этой неделе", – пишет издание со ссылкой на представителей разведок разных государств. Видео дня

Официальные лица назвали эту операцию одной из самых масштабных, предпринятых Кремлем в Европе в его попытках подорвать поддержку Украины и внести раскол в трансатлантический альянс. Предыдущие тайные акции Кремля включают попытку объединения крайне правых и крайне левых в Германии, разжигание внутренних разногласий во Франции и саботаж в Польше.

Внутренние документы Кремля, полученные одной из европейских спецслужб и изученные The Post, показывают, что "Голос Европы" был частью кампании влияния, созданной Кремлем в тесной координации с Виктором Медведчуком, союзником Путина, который до вторжения России в Украину возглавлял промосковскую оппозиционную партию в украинском парламенте. Позднее планом руководил лейтенант Медведчука, который, как свидетельствуют другие документы, тесно сотрудничал с подразделением российской Федеральной службы безопасности, известным как Пятая служба ФСБ.

Глава чешской службы внутренней безопасности, Милал Куделка заявил, что операция "Голос Европы" была также попыткой провести в Европарламент больше пророссийских депутатов. По его словам, "был разработан план, по которому люди в Европарламенте будут вести классический шпионаж" в пользу России.

Не только Чехия: в деле замешаны и чиновники из Германии

Расследование в Чехии привело к обыскам в доме и офисах помощника крайне правого голландского депутата Европарламента и Петра Быстрона, ведущего члена крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и кандидата №2 в Европарламент от этой партии.

Он был одним из ярых противников отправки западного оружия в Украину и выступал за отмену санкций в отношении России. Как рассказали The Post три высокопоставленных сотрудника европейских спецслужб, на одной из найденных во время обысков записей было слышно, как Быстрон жалуется сотруднику "Голоса Европы" на трудности с транспортировкой десятков тысяч наличными в его дом на Майорке.

Однако Быстрон был не только "пассивным человеком, получавшим деньги", он принимал активное участие в привлечении к проекту "Голос Европы" и других политических деятелей.

"Службы безопасности в Европе продолжают расследовать роль десятков других ультраправых политиков в сети "Голос Европы", в том числе из Франции, Бельгии и Нидерландов, а также еще шести деятелей AfD, включая политиков и парламентских помощников. Бельгийские власти также сыграли ведущую роль в расследовании, поскольку ключевые встречи "Голоса Европы" с политиками проходили в других местах Европы, в том числе в Брюсселе", – отмечает The Washington Post.

В то же время чешские спецслужбы по-прежнему остаются бдительными.

"Мы остановили [операцию "Голоса Европы"], и я очень горжусь своей службой", – сказал Коуделка.

Но есть опасения, что другие сети могут работать в других европейских странах.

"Эта борьба никогда не закончится", – добавил чешский чиновник.

Действия России в Европе

Российская Федерация уже не первый год занимается саботажами в Европе. В частности, они направлены на уменьшение поддержи Украины в блоке.

Ранее в СМИ писали, что европейские следователи все чаще видят российские следы в актах предполагаемого саботажа на стратегических объектах инфраструктуры, но не могут принять необходимые меры. При этом предусмотреть потенциальные атаки Москвы становится все труднее. В последние годы Кремль вспе чаще прибегает к "помощи" гражданских и коммерческих судов для обследования и возможного нападения на критически важные объекты инфраструктуры.

Издание Bloomberg ранее писало, что за серией все более явных, частых и скоординированных инцидентов по всей Европе, скорее всего, стоит рука российской военной разведки – ГРУ.

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