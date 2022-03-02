Секретарь СНБО назвал россиян, которых призовут в армию после этого, "пушечным мясом", которое Путин будет отправлять в Украину в"мясорубку".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что данные разведки свидетельствуют о том, что 4 марта РФ действительно планирует ввести военное положение.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Это данные нашей разведки, что с 4 марта РФ имеет желание действительно ввести военное положение в своей стране. Я хочу посмотреть, как на это будут реагировать Москва, Санкт-Петербург и города, где гораздо больше интеллигенции, которая понимает, что происходит в РФ", - отметил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, подавляющее большинство россиян, которые находятся на высоких должностях и являются сотрудниками российских компаний, не понимают логику действий Владимира Путина, а "многие люди считают, что он имеет изъяны здоровья".

"Если у Путина не хватает "пушечного мяса", то он может брать тех детей, которых будут призывать в армию, и отправлять сюда, чтобы они попадали в нашу мясорубку", - сказал он.

Данилов рассказал, что не понимает причины таких действий Путина.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк высорвил предположение, что в Российской Федерации планируют ввести военное положение.

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