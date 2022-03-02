Граждан РФ ждет полный запрет на митинги и отключение любой связи с внешним миром.

После вторжения Российской Федерации в Украине было введено военное положение для защиты государства. А теперь, похоже, что его применят и в РФ. Такое предлоложение выразил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, уже через два дня в России могут превентивно ввести военное положение.

Подоляк написал в Twitter: "4 марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ. С тотальным запретом на любые митинги, отключением любой связи с внешним миром, объёмными продовольственными и финансовыми ограничениями. По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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