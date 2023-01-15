Минимум часть грузовых российских самолетов что-то привезла, отметил "Беларускі Гаюн".

В воскресенье, 15 января, в Беларусь прилетели четыре грузовых борта воздушно-космических сил России и восемь истребителей.

Борты приземлились на военном аэродроме Барановичи, сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram. По данным наблюдателей, минимум часть грузовых бортов что-то привезла, возможно, боеприпасы для истребителей.

Кроме того, "Беларускі Гаюн" назвал вероятную причину прилета российских самолетов в Беларусь - это участия в совместных летно-тактических учениях беларусов и россиян.

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"Примечательно, что до прилета сегодняшних истребителей, в Барановичах и так дислоцировались два Су-34 ВКС РФ", - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Беларусь 8 января прилетели 12 российских вертолетов.

Стоит отметить, что беларуское Минобороны 5 января анонсировало совместные летно-тактические учения с РФ. Они должны проходить 16 января по 1 февраля.

Сотрудничество РФ и Беларуси во время войны в Украине

Беларуские власти позволили РФ осуществить полномасштабное вторжение со своей территории. С территории Беларуси также не раз обстреливали Украины.

В Беларусь позже перебросили российских мобилизованных, туда же стягивают военную технику. В стране постоянно проходят военные учения. Кроме того, военнообязанных в Беларуси позвали в военкоматы "для сверки данных".

Оппозиционная беларуская журналистка Наталья Радина утверждала, что в Беларуси находятся десятки тысяч военных РФ. По ее словам, беларусы вместе с россиянами могут воевать против украинцев в Запорожской области.

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