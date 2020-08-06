Лукашенко прокомментировал идею создания единого государства с Россией

Президент Беларуси также прокомментировал информацию о якобы предложении возглавить парламент объединенного государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что создать совместное с Россией государство уже не выйдет.

В первую очередь это не восприняли бы сами беларусы, заявил Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону, передает РБК-Украина.

Лукашенко назвал "невозможным" соответствующий союз двух стран.

"Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Беларуси, беларусы это уже не воспримут. Народ к этому не готов и никогда уже... Народ перезрел. Это было возможно 20-25 лет назад, когда Советский Союз распался. Сейчас - нет", - считает президент.

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Лукашенко также прокомментировал информацию о якобы предложении возглавить парламент объединенного государства.

"Я никогда бы на это не согласился. Я завскладом не буду", - добавил глава Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко уже заявлял о невозможности присоединения Беларуси к Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года посол Беларуси в РФ заявил, что президенты РФ Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко договорились в рамках объединения в Союзное государство создать единые парламент и правительство.

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