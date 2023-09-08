Россия надеется, что союзники помогут ей не только избежать включения в черный список FATF, но даже восстановить членство в организации.

Россия укрепляет дипломатические взаимоотношения со странами, которые ей симпатизируют, включая Китай и Саудовскую Аравию, чтобы отразить попытки Украины и ее союзников еще больше изолировать Москву от мировой финансовой системы. Об этом пишет Bloomberg, анализируя документы и отчеты чиновников в странах НАТО, знакомых с планами Москвы.

Как отмечает издание, Москва разрабатывает тактику и цели для десятков запланированных встреч в преддверии октябрьского собрания Группы по борьбе с отмыванием грязных денег (ФАТФ), на котором, как ожидаетися Украина и ее союзники будут добиваться внесения РФ в черный список.

Россия была отстранена от членства в FATF после вторжения на Украину в феврале 2022 года, но до сих пор избегала включения в "черный список" этой организации. По правилам FATF, даже нескольких членов группы может быть достаточно, чтобы остановить принятие решений.

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Как отмечает Bloomberg, помимо стремления заблокировать будущие попытки включения в список, Россия сейчас надеется на то, что партнеры помогут ей восстановить членство в FATF.

"Российское правительство считает Китай и Саудовскую Аравию главными приоритетными странами, которые, по его мнению, могут не только помочь заблокировать новые попытки введения санкций, но и могут лоббировать других от имени Москвы", - пишет издание.

Как отмечает издание, Москва также планирует организовать видеозвонок с председателем FATF в следующем месяце, перед пленарным заседанием организации.

"Другие российские приоритеты включают продолжение взаимодействия с Индией, а также Южной Африкой. Москва, судя по всему, рассматривает последнюю также как канал для сбора информации о позициях других правительств в FATF, говорится в сообщении.

В преддверии октябрьской встречи Москва также активизирует свои связи и взаимодействие со странами БРИКС, поскольку она надеется, что блок поддержит точку зрения Кремля в любом соответствующем голосовании.

Помимо того, чтобы привлечь на свою сторону членов FATF на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Москва планирует встретиться со странами Персидского залива позднее в этом месяце и предложить более тесное сотрудничество по борьбе с терроризмом. Также в число других правительств, на которых Москва концентрирует свою дипломатическую сеть, входят Турция, Аргентина, Малайзия и Мексика.

Россия и FATF

Россию исключили из FATF 24 февраля. Как отметили в организации, причиной стало грубое нарушение ее обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению.

Украина призывает Украина призывает FATF внести Россию в "черный список" как юрисдикцию с высоким уровнем риска, поскольку это ограничит ее доступ к внешним рынкам и поможет закрыть существующие лазейки в санкционных режимах.

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