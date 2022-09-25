Группа депутатов хочет признать его персоной нон-грата.

В Кракове отменили концерт британского музыканта и экс-участника группы Pink Floyd Роджера Уотерса.

Об этом сообщается на сайте Tauron Arena Krakow.

"Live Nation Polska и TAURON Arena Kraków отменили концерт Роджера Уотерса", - говорится в сообщении.

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Выступление должно было состояться на стадионе в апреле 2023 года. Однако польские СМИ распространили письмо музыканта, которое он написал первой леди Украины Елене Зеленской, сообщает Reuters. В открытом письме он повторил тезисы российской пропаганды и заявил, что Украиной руководят "силы крайнего национализма".

Как пишет Польское радио, некоторые городские депутаты даже подготовили проект резолюции о признании Роджера Уотерса персоной нон грата в Кракове. Один из них призвал горожан не покупать билеты на его концерт.

"Депутаты также хотят признать персоной нон-грата каждое лицо, публично в любой форме поддерживает кремлевский режим. За это решение будут голосовать на сессии в следующую среду", - отметило издание.

Заявления Роджера Уотерса о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, в августе 78-летний Уотерс в интервью CNN обвинил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в разжигании войны.

"Ну, он (Байден - ред.) разжигает огонь в Украине, для начала, - это огромное преступление", - сказал он.

Тогда бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба эмоционально прокомментировал его слова и посоветовал Уотерсу переехать в Россию.

Известно, что Уотерса внесли в украинскую систему "Миротворец" из-за его заявлений относительно оккупированного Крыма.

"Я знаю, что Севастополь очень важен для России и русских. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия", - сказал тогда он.

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