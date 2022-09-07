Она призвала Уотерса просить мира у президента РФ, а не у Украины.

Ранее британский музыкант, экс-участник группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо первой леди Украины Елене Зеленской в духе российской пропаганды.

Он заявил, что поставки Западом оружия украинской армии не сократит продолжительность войны. Таким образом он выразил поддержку преступному режиму Кремля и диктатору Владимиру Путину.

Но Зеленская нашла, что ему ответить. Она призвала Уотерса просить мира у президента РФ, а не у Украины.

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"Это Россия вторглась в Украину, разрушает города и убивает мирных жителей. Украинцы защищают свою землю и будущее своих детей. Если мы сдадимся - нас завтра не будет. Если Россия сдастся, война закончится. Роджер Уотерс, лучше проси мира у президента РФ. А не у Украины", - написала первая леди в Twitter.

Напомним, нынешний состав группы Pink Floyd полностью поддерживает в войне Украину. Музыканты даже записали совместный трек с Андреем Хлывнюком "Hey Hey Rise Up".

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