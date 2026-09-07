Мерц предупредил о рисках для Украины после победы АдГ на выборах

Канцлер подчеркнул, что Германия должна продолжать поддерживать Украину.

Победа ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в земле Саксония-Анхальт повиляет как на Германию, так и на международную обстановку. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц во время пресс-конференции.

"Мы все глубоко потрясены. Мы не ожидали такого поворота событий. С вчерашнего дня что-то изменилось не только в Саксонии-Анхальт, но и во всей Германии. И этот результат выборов будет иметь последствия. Он также повлияет на международную обстановку", - сказал он.

Мерц отметил, что результат выборов в земле Саксония-Анхальт радует Россию. Он уверен, что Кремль пытается влиять на результаты выборов в Германии.

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"Я ни на миллиметр не отступлю от своего принципиального убеждения, что мы должны защищать нашу свободу от России, особенно сейчас. И если мы перестанем поддерживать Украину, завтра ситуация не улучшится. Она станет ещё хуже. Цель российского государственного руководства - дестабилизировать систему ценностей того, что мы когда-то называли Западом. И эта система ценностей не подлежит обсуждению", - подчеркнул Мерц.

Самое серьезное поражение на выборах за последние десятилетия

Мерц заявил, что партия АдГ "ставит под сомнение демократические институты и правила Германии". По его словам, именно поэтому нельзя игнорировать такие результаты выборов.

"Это оказывает влияние на нас – и на меня лично тоже. И я должен признать: это самое серьёзное поражение на выборах, которое ХДС потерпел за последние годы, даже за последние десятилетия. Все это, конечно же, будет иметь последствия", - добавил канцлер.

Мерц заявил, что ХДС и "Социал-демократическая партия Германии" (СДПГ) не должны допустить того, чтобы правый популизм зашел так далеко. Он выразил уверенность, что правящая коалиция должна лучше доносить до граждан Германии суть реформ, которые они продвигают.

"Кроме того, в мире наблюдается накопление кризисов – война, искусственный интеллект и многие другие проблемы, вызывающие у людей серьезную озабоченность. Переосмысление всего этого и достижение более глубокого понимания, как мне кажется, является одной из задач, стоящих перед всеми нами – и я лично также принимаю на себя эту задачу", - сказал канцлер.

Победа АдГ в Германии - что известно

Напомним, что, по данным экзит-полов, в воскресенье, 6 сентября, партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла первое место на выборах в земле Саксония-Анхальт, благодаря чему ультраправая партия впервые со времён Второй мировой войны оказалась на пороге прихода к власти на уровне земли.

По данным экзит-пола телеканала ARD, АдГ набрала 44,4% голосов, а консерваторы канцлера Фридриха Мерца значительно отстали, получив 18,3%.

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