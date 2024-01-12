Премьер-министр Британии Риши Сунак подтвердил заявления СМИ и своей канцелярии о том, что у него на 12 января запланирован визит в Киев.
Более того, чиновник в своих социальных сетях уточнил, что уже находится в Украине. По словам Сунака у него есть "простое послание" для украинцев.
"Я нахожусь в Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может и не будет ослабевать", - акцентировал он в Twitter.
Публикацию Сунак дополнил иллюстративным фото:
Также глава правительства Британии дал обещание: "Британия с вами - столько, сколько потребуется".
Чего ждать от визита Сунака в Украину
В своем анонсе относительно визита Сунака издание SkyNews акцентировало, что чиновник намерен встретиться с президентом Украины Владимир Зеленским: вместе они должны подписать важное соглашение по безопасности, заявляло СМИ.
Позже в канцелярии премьера подтвердили соответствующее заявление, а также добавили, что Великобритания передаст Украине крупнейшую в истории партию БПЛА.
Также ожидается, что Украина получит новый пакет военной помощи от Лондона на уровне 2,5 млрд фунтов стерлингов. Речь идет о поддержке на период 2024-2025 годов. Важно отметить, что упомянутая сумма будет на 200 млн фунтов больше, от тех средств, которые Британия предоставляла Украине в 2023 и 2022 годах.