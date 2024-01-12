Глава британского правительства подтвердил, что приехал с визитом.

Премьер-министр Британии Риши Сунак подтвердил заявления СМИ и своей канцелярии о том, что у него на 12 января запланирован визит в Киев.

Более того, чиновник в своих социальных сетях уточнил, что уже находится в Украине. По словам Сунака у него есть "простое послание" для украинцев.

"Я нахожусь в Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может и не будет ослабевать", - акцентировал он в Twitter.

Публикацию Сунак дополнил иллюстративным фото:

Также глава правительства Британии дал обещание: "Британия с вами - столько, сколько потребуется".

Чего ждать от визита Сунака в Украину

В своем анонсе относительно визита Сунака издание SkyNews акцентировало, что чиновник намерен встретиться с президентом Украины Владимир Зеленским: вместе они должны подписать важное соглашение по безопасности, заявляло СМИ.

Позже в канцелярии премьера подтвердили соответствующее заявление, а также добавили, что Великобритания передаст Украине крупнейшую в истории партию БПЛА.

Также ожидается, что Украина получит новый пакет военной помощи от Лондона на уровне 2,5 млрд фунтов стерлингов. Речь идет о поддержке на период 2024-2025 годов. Важно отметить, что упомянутая сумма будет на 200 млн фунтов больше, от тех средств, которые Британия предоставляла Украине в 2023 и 2022 годах.

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