Ее оккупировали российские Вооруженные силы.

Россия выбрала новым местом базирования Черноморского флота оккупированную часть территории Грузии - искусственно созданную Республику Абхазию, в которую неофициально зашли российские войска в 1990-м году.

О подписании совместного соглашения с Путиным объявил так называемый "президент" Республики Аслан Бжания в интервью изданию "Известия", которое вышло 5 октября.

Базу ЧМ РФ хотят разместить в Очамчирском районе.

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"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ", - заявил Бжания.

Накануне выхода интервью Бжания провел переговоры с Путиным в образовательном центре "Сириус" (Сочи). Встреча политиков состоялась под предлогом "30-летней победы в грузино-абхазской войне".

Отметим, что Россия признала независимость Республики в 2008 году после вторжения войск РФ в Грузию. Официально 7-я объединённая военная база ВС РФ находится в грузинском регионе с 2009 года.

Путин вынужден прятать свой Черноморский флот

Ранее глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Россия вынуждена скрывать свой Черноморский флот после удара по руководителям штаба. Речь идет об атаке, которую реализовали ВСУ 22 сентября ударом по временно оккупированному Севастополю.

По словам Гуменюк, из-за удара корабли ЧМ РФ "больше прячутся": для них ищут новые места для безопасного базирования в Черном море.

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