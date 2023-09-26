Потеря кораблей и гибель командования значительно ограничили потенциал российского флота.

После серии потерь последнего времени Черноморский флот России потерял возможность осуществлять эффективную морскую блокаду Украины, но еще способен вести обстрелы ракетами морского базирования. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Британская разведка констатирует, что серьезные удары по российскому флоту, кульминацией которых стало уничтожение его штабов 20 и 22 сентября, были значительно более разрушительными и скоординированными, чем до сих пор в этой войне.

По оценке британских военных экспертов, физические потери ЧФ России "почти наверняка серьезны, но локализованы". То есть российский флот еще в состоянии патрулировать российское побережье и обстреливать ракетами Украину.

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"Однако вероятно, что его способность продолжать более широкое региональное патрулирование безопасности и осуществлять фактическую блокаду украинских портов будет уменьшена", – считают британцы.

Отмечается, что сейчас Россия имеет проблемы с тем, чтобы защищать свои важные объекты в портах и проводить плановое техническое обслуживание кораблей.

"В Черном море идет динамичный, глубокий ударный бой. Вероятно, это заставит Россию действовать реактивно, демонстрируя, что украинская армия может подорвать символическую и стратегическую мощь Кремля, сосредоточенную в незамерзающем порту оккупированного Севастополя", – говорят в британской разведке.

Проблемы российского флота

Как писал УНИАН, в последние месяцы у россиян возникли серьезные проблемы с флотом. Так, в ночь на 13 сентября ракетным ударом по севастопольскому судоремонтному заводу был фактически уничтожен российский БДК "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". И это были далеко не первые российские потери кораблей в этой войне.

Предположительно, не менее важным стал удар по штабу российского Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. По данным украинской разведки, во время этого удара был ликвидирован командующий флотом и несколько высших офицеров.

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